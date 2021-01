The Sandman: Tom Sturridge nel cast della serie Netflix con Gwendoline Christie e Charles Dance

The Sandman ha trovato il suo protagonista: sarà Tom Sturridge a vestire i panni di Sogno nella serie Netflix ispirata all'opera di Neil Gaiman, di cui è attualmente in lavorazione la prima stagione, con una seconda già confermata.

Tom Sturridge si troverà così a interpretare il signore del regno dei sogni, ma se Morpheus è noto per essere un solitario, il suo interprete ha già intorno molti compagni d'avventura, ovvero gli altri 6 membri del cast fin qui annunciati, a cui, come ha anticipato Neil Gaiman via Twitter, se ne aggiungeranno presto molti altri.

Al suo fianco ci saranno infatti anche due volti amatissimi del Trono di Spade come Gwendoline Christie e Charles Dance: la prima interpreterà Lucifer, il signore dell'Inferno, il secondo sarà Roderick Burgess, un "ciarlatano, ricattatore e mago", secondo la descrizione ufficiale del personaggio, che con le sue azioni darà il via all'intero racconto.

Insieme a loro ci saranno anche Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, collaboratrice fidata di Sogno che, in occasione della serie Netflix, si trasformerà in donna (il nome originario sarebbe infatti Lucien); Boyd Holbrook sarà Corinzio, un incubo di Morpheus; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar interpreteranno rispettivamente Abele e Caino.

Tra i produttori di The Sandman ci sono Neil Gaiman e David S. Goyer, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio in collaborazione con lo showrunner Allan Heinberg. I registi delle puntate annunciati fino a questo momento sono invece Jamie Childs (Queste oscure materie) e Mike Barker (The Handmaid's Tale). La prima stagione sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale, e la seconda è già in fase di sviluppo. Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.