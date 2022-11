The Sandman 2: Neil Gaiman conferma il rinnovo della serie

Dopo un'indiscrezione condivisa online, probabilmente per errore, Neil Gaiman ha confermato la produzione di The Sandman 2.

The Sandman 2 ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di Netflix e la notizia del rinnovo è trapelata tramite un tweet, poi cancellato, di DC Comics, ed è stata confermata proprio da Neil Gaiman. La serie è un adattamento dell'opera dello scrittore e ha debuttato n el mese di agosto sulla piattaforma di streaming.

Gli episodi di The Sandman sono stati visti per un totale di 69.5 milioni di ore durante la prima settimana di permanenza in catalogo, raddoppiando poi nella sua seconda i dati sfiorando quota 128.5 e aggiungendo ulteriori 77.2 milioni nella terza 53.8 nella quarta.

La pagina ufficiale di DC Comics ha scritto online: "Il sogno continua. The Sandman ritornerà con nuovi episodi basati sui vari volumi della graphic novel di Neil Gaiman per esplorare ancora più storie".

L'artista ha quindi confermato: "Le indiscrezioni sono vere. Netflix è elettrizzata che così tanti tra di voi abbiano guardato Sandman e la cosa che tutti speravamo accadesse... è davvero successa".

The Sandman, di cui potete leggere la nostra recensione, segue quanto accade a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge), uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

La prima stagione dello show, prodotta dalla piattaforma streaming, è composta da undici episodi.

Nel cast, oltre al protagonista Tom Sturridge, ci sono anche Charles Dance, Vivienne Acheampong, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal e Sandra James Young.