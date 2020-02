The Roads Not Taken: il trailer del film con Javier Bardem ed Elle Fanning in concorso a Berlino

Al Festival di Berlino 2020 sarà in concorso anche The Roads Not Taken, il film di Sally Potter con Javier Bardem ed Elle Fanning di cui è stato diffuso il trailer.

The Roads Not Taken, anticipato ora da un trailer, è il nuovo film diretto da Sally Potter che sarà presentato in anteprima al Festival di Berlino, dove sarà in concorso.

Il video mostra una figlia alle prese con un padre che ricorda la propria vita mentre sta affrontando dei problemi di salute e mentali. La giovane cerca quindi di occuparsi di lui e gli sta accanto con grande affetto.

The Roads Not Taken si ispira al componimento poetico di Robert Frost in cui si parla di auto-determinazione e destino. Il film racconterà un giorno nella vita di Leo e di sua figlia Molly, interpretati da Javier Bardem ed Elle Fanning. La giovane deve affrontare i problemi causati dalla caotica mente del padre. I due vivono a New York e Leo è alle prese con un percorso, con i contorni dell'allucinazione, che gli permette di spostarsi tra le vite alternative che non ha avuto, obbligando Molly a lottare per capire cosa accadrà nel suo futuro.

Nel cast del nuovo progetto di Sally Potter ci sono anche Laura Linney, Salma Hayek, Branka Katic e Milena Tscharntke.