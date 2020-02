The Roads Not Taken: Javier Bardem, Elle Fanning e Salma Hayek a Berlino 2020

Javier Bardem, Elle Fanning e Salma Hayek approdano a Berlino 2020 per svelare i segreti del nuovo dramma di Sally Potter, The Roads Not Taken, presentato in concorso.

Berlino 2020: uno scatto del cast al photocall di The Roads Not Taken

Il dramma di Sally Potter, The Roads not Taken, trova un palcoscenico internazionale nel concorso di Berlino 2020. In un'edizione povera di star, il film della regista inglese vanta la presenza di Javer Bardem, Elle Fanning e Salma Hayek, tutti presenti alla Berlinale per lanciare la pellicola in concorso. Nel film Elle Fanning, sempre più lanciata nell'olimpo delle giovani star, interpreta la figlia affettuosa di Javier Bardem, un uomo afflitto da un male che lo ha ridotto alla disabilità mentale. In un costante alternarsi di passato e presente, scopriamo dettagli del misterioso passato dell'uomo di cui neppure la figlia è al corrente.

The Roads Not Taken: una scena con Javier Bardem, Elle Fanning

Per Sally Potter la malattia, fisica e mentale, è originata da un trauma che affonda le radici in un lontano passato. The Roads Not Taken racconta una storia personale, come svela la regista: "Mio fratello ha sofferto di una forma di demenza giovanile, si è consumato in due anni. Mentre lo accudivo, mi sono trovata a chiedermi dove fosse la sua mente quando non era con noi. Questa malattia non è sempre una disabilità, potrebbe essere la capacità di viaggiare in un passato drammatico. Il film è una dichiarazione d'amore per mio fratello, ma anche per chi si trova nella stessa situazione".

L'amore tra un padre e una figlia dentro e fuori lo schermo

Berlino 2020: Javier Bardem al photocall di The Roads Not Taken

The Roads not Taken è stato scritto in parallelo a The Party e ha avuto un lungo processo di elaborazione, ma ha preso forma davvero nel momento in cui Elle Fanning ha accettato di interpretare Molly e Javier Bardem Leo. "Per preparami al ruolo di malato mentale, ho ascoltato la storia di Sally e poi ho incontrato i membri di un'associazione per i malati di demenza, ma l'importante è stato seguire le indicazioni di regia" racconta Javier Bardem. "Interpretando Leo, avevo paura di perdere il controllo della mia performance. Sally mi ha permesso di andare dove dovevo andare per entrare in sintonia col mio personaggio. Ma senza Elle Fanning sarebbe stato impossibile fare ciò che ho fatto, mi sono sentito amato da lei come un padre da una figlia".

The Roads Not Taken: una scena del film con Salma Hayek

Elle Fanning, biondissima e sorridente, si emoziona nel ricevere i complimenti del suo partner e della regista Sally Potter, che l'ha diretta la prima volta quando aveva 13 anni in Ginger & Rosa, e racconta: "Lavorare con Javier Bardem è stata un'emozione immensa. Lui è un mito, ero molto spaventata. Per me è stato incredibile essere con lui sullo schermo. Durante le prove abbiamo vissuto dei momenti bellissimi condividendo i nostri ricordi. In un paio di mesi dovevamo sviluppare l'affetto che c'è tra un padre e una figlia. Lui non è uno di quegli attori che stanno nel personaggio tutto il tempo, ma la connessione che si è creata tra noi era reale". Sally Potter non esita a mettere in luce le eccezionali doti della 21enne Fanning: "Quando le ho fatto la prima audizione aveva 12 anni, quando abbiamo girato 14 ed è l'attrice più professionale con cui abbia mai lavorato. Aveva una capacità incredibile di usare l'immaginazione per empatizzare con situazioni che non aveva vissuto, è luminosa, rende tutto possibile, ma al tempo stesso conserva un certo distacco. Può piangere disperatamente in una scena e alla fine scoppiare a ridere come se niente fosse".

Elle Fanning: da Woody Allen a Sofia Coppola, essere sexy in modo innocente

Il potere del montaggio

The Roads Not Taken: Javier Bardem, Elle Fanning in una scena del film

The Roads Not Taken contiene una storia nella storia che riguarda il passato di Javier Bardem in Messico e il suo amore di gioventù interpretato da Salma Hayek. Questa fase appartiene alla vita di Leo prima di attraversare il confine che lo porterà negli States ed è interamente parlata in spagnolo. "Quando si tratta di poesia, parlare in spagnolo non è una sfida" esclama Salma Hayek. "Essere qui oggi per me è un segno del destino. Tra tutti i film che ho fatto, solo due sono stati in concorso a Berlino: il primo film era un film messicano, adesso sono tornata con un film inglese, ma io e Javier abbiamo il privilegio di parlare in spagnolo. Sono grata a Sally per averci offerto questa possibilità e ho cercato di catturare l'essenza del mio personaggio. Sono così felice di aver potuto parlare in spagnolo col mio attore preferito al mondo, ma è stato strano perché è anche il marito della mia migliore amica." Javier Bardem aggiunge ridendo: "Salma mi ha aiutato a fare l'accento messicano ed è stata bravissima perché avevamo poco tempo. Abbiamo girato la nostra parte in 4 giorni".

Berlino 2020: Salma Hayek saluta al photocall di The Roads Not Taken

Nella stratificazione drammatica di The Roads not Taken, l'uso del montaggio alternato assume una valenza fondamentale perché mostra le varie esistenze di Leo e le le scelte fatte che hanno portato alla sua condizione attuale. Per Sally Potter, "tutti noi abbiamo varie identità, ne scegliamo una e la interpretiamo, ma siamo pieni di potenzialità. Volevo esplorare questa condizione usando il montaggio, che è la musica nascosta del film. Ci sono tanti modi per raccontare una storia, l'importante è trovare il mondo di raccontarla". Come ribadisce Salma Hayek, The Roads not Taken "ha a che fare con le nostre scelte. Io sono entrata in questa industria per miracolo, pensando al luogo da cui provengo. Quando ho iniziato, con il mio accento era impossibile lavorare a Hollywood, ma io ero convinta che le cose sarebbero cambiare e volevo essere parte del cambiamento".