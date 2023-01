The Rig: Stephen King condivide il suo apprezzamento per la serie di Prime Video

Non è la prima volta in cui Stephen King, celebre autore di capolavori del genere horror, esprime la sua personalissima opinione sugli show televisivi in onda. Il suo parere, però, smuove molte più insicurezze e convince i suoi fan a vedere o meno le cose che commenta. Questa volta lo scrittore ha parlato in positivo di The Rig, la nuova serie tv firmata da Prime Video.

Il commento su The Rig di Stephen King è arrivato direttamente sul profilo Twitter, nel modo più secco e immediato possibile: "I liked it very much." ("Mi è piaciuto molto"), si legge nel post di risposta a Ben Vincent che stava paragonando la serie a un suo libro.

L'unico lato negativo del commento di King è il suo essere breve e conciso. Non sappiamo cosa gli sia piaciuto di The Rig, quali aspetti della serie lo hanno spinto a questo tipo di apprezzamento, né cosa ha ammirato nello specifico.

La serie segue le vicende di alcuni lavoratori sulla piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese. Finito il lavoro tutta la crew, pronta a tornare sulla terra ferma, viene avvolta da una fitta nebbia e proprio nel mentre la piattaforma viene scossa da forti smottamenti. Il gruppo è così isolato e dovrà trovare un modo di capire cosa stia succedendo. Nel suo cast troviamo Emily Hampshire, Iain Glen, Martin Compston e Mark Bonnar.