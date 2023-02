The Rig: confermata la seconda stagione della serie thriller targata Prime Video

Prime Video torna in Scozia per la seconda stagione della serie soprannaturale The Rig, il secondo drama del Regno Unito ad essere rinnovato dopo The Devil's Hour.

Prime Video ha appena confermato la realizzazione della seconda stagione di The Rig: questa volta l'equipaggio dovrà affrontare le conseguenze emotive e fisiche dell'epico finale della prima stagione, tra cospirazioni turbinose, conflitti e nuove minacce che arrivano dalle profondità oscure degli oceani.

Torneranno per la seconda stagione molti componenti della prima, tra cui Iain Glen (Game of Thrones - Il Trono di Spade), Martin Compston (Line of Duty), Emily Hampshire (Schitt's Creek), Rochenda Sandall (Criminal: UK), Owen Teale (Game of Thrones - Il Trono di Spade), Mark Addy (Game of Thrones - Il Trono di Spade) Molly Vevers (The Spanish Princess), Abraham Popoola (Crudelia), e Stuart McQuarrie (Des), al loro fianco nuovi volti prenderanno parte della squadra.

The Rig: Iain Glen in una scena

"La popolarità di The Rig in tutto il mondo è una testimonianza del gran lavoro svolto dal fantastico cast e della visione dei creatori e la troupe dietro la troupe", ha detto Dan Grabiner, head of Originals UK & Northern Europe, Prime Video. "Non vediamo l'ora di dare il bentornato a Iain, Martin ed Emily, e scoprire quello che lo scrittore e creatore David Macpherson ha in serbo per il team Kinloch Bravo".

La seconda stagione di The Rig continuerà ad affrontare temi di interesse globale sul passato, presente e futuro del pianeta, offrendo emozioni epiche e un'azione avvincente grazie ad un cast coinvolgente. "Il mio obiettivo è sempre stato quello di costruire una storia che parta dalla Scozia, ma parli a un pubblico globale di temi globali", ha affermato il creatore dello show, David Macpherson. "Nella seconda serie, non vedo l'ora di espandere il mondo del nostro show attraverso gli occhi del nostro superbo cast, cercando di dare ancora più colpi di scena ed emozioni, e approfondire sia i nostri personaggi e la nostra mitologia originale espansione dello show".