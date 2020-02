The Resident 3: la seconda parte della terza stagione stasera su Fox

The Resident 3 torna su Netflix con la seconda parte della stagione: appuntamento alle 21:00 su Fox con i nuovi episodi inediti!

Da stasera su Fox tornano i nuovi episodi della terza stagione di The Resident, il medical drama che porta sullo schermo il lato oscuro degli ambienti ospedalieri e che rivela ciò che accade, nel bene e nel male, nelle cliniche americane. La serie segue un gruppo di medici del Chastain Memorial Hospital, che ogni giorno affronta sfide personali e professionali mentre combatte per la vita dei suoi pazienti.

Nella terza stagione, il Red Rock Mountain Medical ha preso il controllo del Chastain, inserendo i propri infermieri e medici nella struttura dell'ospedale - tra cui il nuovo neurochirurgo Barrett Cain (Morris Chestnut, Rosewood), uomo potente e spietato, interessato più ai profitti che ai pazienti. I protagonisti nella terza stagione combattono contro l'influenza corrompente del denaro nella sanità. L'ospedale è infatti gestito come una società avida di profitti, che sta raccogliendo enormi guadagni finanziari, mettendo a rischio la vita dei suoi pazienti.

The Resident: una foto della seconda stagione

Il dottor Randolph Bell (Bruce Greenwood), il primario di chirurgia, è infatti ben consapevole del pericoloso accordo che ha fatto con il Red Rock, al fine di far uscire l'ospedale dalla grave crisi finanziaria in cui versava. Nel frattempo anche gli altri protagonisti stanno avendo problemi con la nuova amministrazione: il dottor Conrad Hawkins (Matt Czuchry), incontra la furia del Red Rock per il suo modo di comportarsi sul lavoro. I nuovi dirigenti, infatti, licenzieranno Conrad proprio a causa di una sua violazione della politica sui trapianti dell'ospedale.

Nella seconda parte della terza stagione una delle tematiche principali sarà proprio il futuro lavorativo del dottor Hawkins. Nicolette "Nic" Nevin (Emily VanCamp), invece, tenta di riprendersi da una devastante perdita personale gettandosi a capofitto nel suo rapporto con i malati, soprattutto curando i pazienti meno abbienti e senza assicurazione. Conrad ha comprato un anello di fidanzamento per Nic, ma a causa dei suoi problemi sul lavoro ancora non le ha chiesto di sposarlo. Nei nuovi episodi il dottor Hawkins riuscirà a fare la proposta a Nic? E lei accetterà di sposarlo? Il dottor AJ Austin (Malcolm-Jamal Warner) continuerà a legarsi al suo pupillo, il chirurgo di eccezionale talento Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson). La loro relazione però arriverà ad un bivio nei nuovi episodi: come questa situazione influenzerà il loro rapporto lavorativo?