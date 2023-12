The Regime: Kate Winslet prende il potere nel teaser della nuova miniserie in arrivo su Sky

Arriverà prossimamente su Sky e NOW la nuova miniserie The Regime, con star l'attrice Kate Winslet, ecco il teaser ufficiale.

Kate Winslet è la protagonista di The Regime, una miniserie in arrivo sugli schermi italiani di Sky e NOW, di cui è stato diffuso il teaser ufficiale.

Nel video si vede quello che accade quando la protagonista diventa Cancelliera e assume il potere, facendosi aiutare a mantenere il controllo da un caporale che segue le sue indicazioni con dedizione, non facendo eccezioni nemmeno per il marito della donna.

I dettagli del progetto

La nuova miniserie HBO in sei episodi intitolata The Regime è stata scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs.

La serie Sky Exclusive vede protagonista la vincitrice del premio Oscar Kate Winslet e arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

The Regime racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a sgretolarsi.

Insieme a Kate Winslet nel cast ci sono Matthias Schoenaerts (Le regole del caos), Guillaume Gallienne (Yves Saint Laurent), Andrea Riseborough (Birdman), Martha Plimpton (I Goonies) e Hugh Grant (Wonka, Notting Hill).

Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart e Jen Spyra.