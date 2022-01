The Raid: Michael Bay produrrà la nuova versione del film, scritta e diretta da Patrick Hughes

The Raid tornerà sugli schermi grazie a Netflix e a due registi che hanno unito le forze: Patrick Hughes e Michael Bay.

Il film cult di Gareth Evans sarà alla base di una nuova versione che è stata ideata per la piattaforma di streaming ed è in fase di sviluppo da vari mesi.

Patrick Hughes sarà il regista e sceneggiatore del nuovo The Raid, mentre Michael Bay e XYZ Films si occuperanno della produzione in collaborazione con Gareth Evans.

Il film originale raccontava la storia di un team altamente specializzato della S.W.A.T. indonesiana che rimaneva intrappolato nella proprietà di un uno spietato criminale, ritrovandosi alle prese con il suo esercito di killer.

The Raid ha debuttato nel 2012 al Toronto Film Festival ricevendo immediatamente un'accoglienza particolarmente positiva grazie alle sue scene d'azione. Il progetto ha poi avuto un sequel.

La nuova versione sarà ambientata in un'area pericolosa di Philadelphia, dove agiscono narcotrafficanti e criminali. Una squadra della DEA dovrà quindi entrare in azione per arrestare un narcotrafficante che continua a sfuggire alle autorità.

I produttori hanno dichiarato: "_Siamo incredibilmente eccitati per la visione unica di Patrick per questo film. Si tratta di un approccio originale e in grado di distinguersi e promette di rispettare profondamente il film originale, pur offrendone una versione e una prospettiva fresche, e si ritaglierà un posto importante nel settore del cinema d'azione.