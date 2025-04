The Raid 3 si farà? Le parole del regista riaccendono la speranza dei fan

The Raid 3 è rimasto apparentemente in sospeso per oltre un decennio, ma il regista Gareth Evans ha recentemente dichiarato che potrebbe finalmente uscire da questa impasse per concludere la trilogia.

Durante la promozione del suo nuovo film d'azione disponibile su Netflix, Havoc, Evans ha parlato con Entertainment Weekly della possibilità di realizzare il terzo capitolo della saga, descrivendo lo stato attuale della produzione come "decisamente possibile".

Il regista, quindi, ha argomentato meglio: "Vedrò quando potrà accadere, se potrà accadere, è la mia risposta non impegnativa a questa domanda". Evans ha anche dichiarato che il suo rinnovato interesse per The Raid 3 è stato stimolato da una recente reunion con il protagonista della saga, Iko Uwais, durante un viaggio in Indonesia due anni fa.

The Raid, forse il regista ha trovato l'idea giusta per il terzo film

Anche se Evans non vedeva Uwais da sette anni, ha dichiarato che "ci teniamo in contatto, ci scambiamo sempre messaggi" e che considera Uwais come "il mio fratello minore" per via della storia e del rapporto di lavoro tra i due. A proposito dell'incontro, Evans ha dichiarato di "essere venuto via con la sensazione di avere in mente un nuovo concept di quello che potrebbe essere The Raid 3... Quindi non l'ho scartato del tutto, e potrebbe essere una conversazione da riaprire".

Sebbene non sia una conferma definitiva che The Raid 3 sia in programma, la notizia è comunque sufficiente per suscitare l'attenzione entusiasta dei fan della saga action. Nel frattempo, potete leggere la recensione di Havoc, che può contare su un fantastico Tom Hardy come protagonista.

The Raid del 2012 ha come protagonista Uwais nei panni di un giovane poliziotto di Jakarta di nome Rama, la cui unità di polizia viene incaricata di abbattere un edificio residenziale pieno di criminali e governato dal boss del crimine Tama Riyadi (Ray Sahetapy), con l'unità che alla fine si ritrova intrappolata nell'edificio a combattere un attacco letale da parte dei suoi inquilini. The Raid 2: Berandal, uscito nel 2014, vede i superstiti inviati in missione sotto copertura per infiltrarsi nella famiglia criminale Bangun di Giacarta, solo che un altro oscuro boss della malavita, Bejo (Alex Abbad), dà il via a una guerra tra bande tra la famiglia Bangun e la banda rivale Yakuza.