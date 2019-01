The Punisher: Netflix cancella la serie tv dopo la stagione 2?

La seconda stagione di The Punisher sarebbe ufficialmente l'ultima: secondo voci che si susseguono da settimane Netflix starebbe per cancellare che lo show con Jon Bernthal.

La serie è l'unica sopravvissuta, insieme a Jessica Jones, dopo la cancellazione di Iron Fist, Luke Cage e Daredevil. Nella seconda stagione della storia, Frank Castle, il personaggio interpretato dall'attore Jon Bernthal, non può nascondersi dal suo destino e sarà alle prese con situazioni che conosce bene. Billy Russo (Ben Barnes), nel frattempo, inizia lentamente a guarire dal trauma al cervello che gli ha inflitto Frank e non manca molto al momento in cui riuscirà a mettere tutti i tasselli della situazione nel posto giusto.

Qualche giorno fa Bernthal aveva dichiarato:

"Succeda quel che succeda, lo accetterò. La regola di questa professione è che tu puoi fare alcune scelte, ma non puoi controllare ciò che non ti compete, quindi è inutile preoccuparsi. Mi sono concentrato sul mio ruolo, ho cercato di recitare al mio meglio, ma non so se ci sarà un'altra stagione. Per me sprecare energia nel dire cosa vorrei o non vorrei non ha senso. Ma se proseguiremo, concentrerò ogni sforzo sul far bene il mio lavoro. Mi piace concentrarmi sulle cose che posso controllare, e certamente non posso controllare le decisioni di Netflix."

Facevano parte del cast della seconda stagione anche Amber Rose Revah nel ruolo di Dinah Madani e Jason R. Moore in quello di Curtis Hoyle, mentre tra i nuovi arrivi Annette O'Toole e Corbin Bernsen nella parte di Eliza ed Anderson Schultz. Giorgia Whigham ha interpretato Amy Bendix e Floriana Lima, invece, Krista Dumont.

