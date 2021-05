The Protégé: il trailer del film con star Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Maggie Q

The Protégé è il nuovo film con star Samuel L. Jackson, Maggie Q e Michael Jeaton di cui è stato condiviso il primo trailer. Il filmato regala qualche anticipazione delle spettacolari sequenze d'azione contenute nel thriller, tra esplosioni, inseguimenti e sparatorie.

Il film prodotto da Lionsgate si intitolava in precedenza The Asset ed è stato diretto da Martin Campbell e scritto da Richard Wenk. Al centro della storia ci saranno Rembrandt (Michael Keaton) e Anna (Maggie Q), due degli assassini più famosi al mondo che condividono un misterioso passato legato al Vietnam e che per anni hanno viaggiato intorno al mondo rimanendo in competizione dal punto di vista "professionale". Quando il mentore della donna, Moody (Samuel L. Jackson) viene ucciso, Anna e Rembrandt formano una difficile alleanza e ritornano in Vietnam per dare la caccia al colpevole dell'omicidio.

Martin Campbell è stato impegnato alla regia. The Protégé arriverà il 20 agosto nelle sale americane.