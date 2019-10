The Prom: Kerry Washington nel cast del film Netflix di Ryan Murphy

The Prom avrà nel proprio cast anche Kerry Washington che reciterà quindi nell'adattamento dell'omonimo musical realizzato da Ryan Murphy per Netflix.

La star di Scandal reciterà accanto al premio Oscar Meryl Streep che in The Prom avrà la parte di Dee Dee Allen, vincitrice due volte del premio Tony e che collabora con Barry Glickman, parte affidata a James Corden, per realizzare un musical su Eleanor Roosevelt. The Prom seguirà cosa accade ai due dopo le recensioni disastrose che li spingono a decidere - insieme ad Angie Dickinson e Trent Oliver (interpretati da Nicole Kidman e Andrew Rannells) - di sostenere una causa benefica con la speranza di dare nuova forza alla propria carriera. Il gruppo si occuperà quindi di Emma, una studentessa di un liceo in Indiana che non ha il permesso di portare la sua fidanza al ballo scolastico del liceo.

Per ora la produzione non ha svelato che ruolo verrà dato a Kerry Washington, prossimamente di nuovo protagonista di una serie tv in occasione di Little Fires Everywhere.

Nel cast ci saranno anche Awkwafina e Keegan-Michael Key. La sceneggiatura è firmata da Bob Martin e Chad Beguelin, mentre tra i produttori ci sono Murphy, Alexis Woodall, Bill Damaschke e Dori Berinstein. I testi e le musiche saranno firmati da Beguelin e Matthew Sklar.