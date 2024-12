Kerry Washington riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

Kerry Washington ha ricevuto la stella numero 2.796 sulla Hollywood Walk of Fame nel corso di una cerimonia che si è svolta a Los Angeles lunedì. Ad assegnarle il riconoscimento i membri della Hollywood Chamber of Commerce, che hanno consegnato all'attrice la stella.

Si tratta di un riconoscimento importante che premia il suo lavoro soprattutto nelle serie televisive come Scandal, Confirmation e Little Fires Everywhere. Washington ha spiegato che si tratta di un premio molto significativo per la sua famiglia che emigrò dalla Giamaica.

La stella

"Un tempo, anni dopo, decenni dopo, mio zio Cliff, ormai adulto, venne a Los Angeles in vacanza con sua moglie Vicky e trovò una stella sulla Hollywood Walk of Fame con il suo cognome [Moss, il cognome da nubile della madre]. Non sappiamo chi fosse, se Elisabeth Moss o Jerry Moss. Tutto ciò che si vedeva era il suo sorriso orgoglioso e il nome Moss con la stella intorno" ha spiegato.

L'attrice ha ringraziato i suoi genitori per averle insegnato a sognare e spera che una foto con la sola scritta Washington possa essere di buon auspicio per altre future star che potranno vedere il loro nome sulla Hollywood Walk of Fame.

Contributo al settore

Lo speaker dell'evento, Tyler Perry, ha sottolineato l'impegno di Kerry Washington nel settore dell'intrattenimento ma non solo, sottolineando come sia orgoglioso di lei come persona che si è fatta strada in questo mondo.

Al cinema, Kerry Washington è nota per aver recitato in alcuni lungometraggi come Lei mi odia, Ray, L'ultimo re di Scozia, Mother and Child e Django Unchained di Quentin Tarantino.