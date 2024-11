Kerry Washington guida un gruppo di soldatesse nel trailer di The Six Triple Eight

Il 20 dicembre debutterà su Netflix il film, ispirato a una storia vera, The Six Triple Eight, con protagonista un cast guidato da Kerry Washington.

Netflix ha condiviso il trailer del film The Six Triple Eight, ispirato a una storia vera, che debutterà sulla piattaforma di streaming il 20 dicembre.

Nel video si vede la protagonista Kerry Washington nel ruolo di Charity Adams, che ha ricevuto il compito di guidare un gruppo di giovani soldatesse durante la seconda Guerra Mondiale.

Il cast di The Six Triple Eight

Tyler Perry ha scritto e diretto The Six Triple Eight, film basato sull'articolo scritto nel 2019 da Kevin M. Hymel su WWII History Magazine.

Nel cast, oltre alla protagonista Kerry Washington, ci sono anche Oprah Winfrey, Susan Sarandon, Sam Waterston, Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Kylie Jefferson, Shanice Shantay, Sarah Jeffery, Pepi Sonuga, Moriah Brown, Jeanté Godlock, Jay Reeves, Jeffery Johnson, Baadja-Lyne Odums, Donna Biscoe, Gregg Sulkin, Scott Daniel Johnson, e Dean Norris.

Ecco il trailer:

Cosa racconterà il film

Al centro della trama c'è l'unico gruppo di soldatesse di colore che hanno affrontato una missione oltre oceano durante la seconda guerra mondiale.

Nonostante il razzismo, il sessismo e difficili condizioni di lavoro, le donne si sono impegnate a servire la loro nazione con onore e dedizione. Le eroine, alle prese con una missione straordinaria, hanno offerto speranza e hanno distrutto varie barriere.

Charity Adams, interpretata da Kerry Washington, ha guidato la sua unità nello smistare e consegnare milioni di lettere ai soldati che non avevano ricevuto per anni dei messaggi da parte delle persone amate, nella speranza di migliorare il morale dei militari.

Nel 2022 il presidente Joe Biden ha assegnato il riconoscimento Congressional Gold Metal alle coraggiose donne del 6888esimo Central Postal Directory Battalion per il loro impegno dimostrato durante il conflitto.