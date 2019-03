The Prodigy - Il figlio del male, featurette in esclusiva del film

Patrizio Marino

The Prodigy - il figlio del male, distribuito da Eagle Pictures arriverà nelle nostre sale il prossimo 28 marzo e nell'attesa oggi pubblichiamo una featurette esclusiva del film. La pellicola è un horror thriller con sfumature sovrannaturali diretta da Nicholas McCarthy con Taylor Schilling.

Sarah, la protagonista di The Prodigy - il figlio del male, è una madre che non sa come affrontare gli strani comportamenti del figlio Miles, che potrebbero essere indizi di una possessione soprannaturale. La donna inizia a temere per la sicurezza della sua famiglia e deve fare i conti con il suo istinto materno che la spinge ad amare e proteggere il bambino, non indagando cosa o chi potrebbe essere colpevole della sua svolta oscura. Sarah è costretta a cercare delle risposte nel passato e questo spinge il pubblico a vivere un'avventura terrificante dove i confini tra realtà e immaginazione diventano sempre meno definiti.

Taylor Schilling, nota al pubblico per il suo ruolo di Piper Chapman nella serie Orange Is the New Black, che le è valso una nomination agli Emmy Awards e due nomination ai Golden Globe, veste i panni di Sarah. Jackson Robert Scott, già visto in It, interpreta Jackson Miles, il figlio di Sara. Completano il cast Brittany Allen, Peter Mooney, Colm Feore e Olunike Adeliyi.

In attesa del 28 marzo, data di uscita di The Prodigy - Il figlio del male al cinema, vi proponiamo in esclusiva una featurette in cui il regista Nicholas McCarthy, Taylor Schilling, il produttore Tripp Vinsom e Joseph Bishara, che ha firmato la colonna sonora originale, ci spiegano come è stato lavorare con il piccolo Jackson Robert Scott e della sua capacità di immergersi nel terrificante ruolo di Jackson Miles. Ecco il video.