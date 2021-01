The Prodigy - Il figlio del male, l'horror con Taylor Schilling in onda stasera su Rai4

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda il film horror The Prodigy - Il figlio del male, diretto nel 2019 da Nicholas McCarthy, con Taylor Schilling.

Appuntamento con il brivido stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), dove, alle 21:20, va in onda The Prodigy - Il figlio del male, titolo che fa parte del Supernatural Thriller.

Il regista Nicholas McCarthy, noto per i cult The Pact, Oltre il Male e l'antologico Holidays, rinnova il filone horror dedicato ai bambini malefici.

The Prodigy - Il Figlio del Male: Jackson Robert Scott e Taylor Schilling in una scena del film

The Prodigy - Il figlio del male, in particolare, affronta il tema della reincarnazione raccontando il difficile rapporto dei giovani genitori Sarah e John Blume con il loro figlio Miles. In seguito ai progressivi comportamenti problematici del bambino e ad eventi inspiegabili, Sarah inizia a sospettare che il serial killer Edward Scarka, ucciso dalla polizia proprio la notte che Miles è venuto al mondo, si sia reincarnato in suo figlio.

Disperata e senza tante opzioni, Sarah decide quindi di farlo ipnotizzare, ma così facendo scopre che molti dei suoi sospetti sono reali...

Nel cast, nei panni di Sarah, c'è Taylor Schilling, conosciuta al grande pubblico per essere stata Piper Chapman nelle 7 stagioni di Orange Is the New Black.