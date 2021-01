The Prodigy - Il figlio del male e quell'errore sul colore degli occhi di David Bowie

Miles, il personaggio interpretato da Jackson Robert Scott in The Prodigy - Il figlio del male, è stato spesso paragonato a David Bowie perché ha due occhi di colore diverso, comunemente noti come eterocromia. Tuttavia Bowie non aveva questa peculiare caratteristica somatica.

The Prodigy - Il Figlio del Male: Jackson Robert Scott in una scena del film

In realtà il leggendario musicista britannico aveva la anisocoria, una diseguaglianza del diametro delle pupille a riposo che comporta che una pupilla sia più grande dell'altra. A causa di questa particolarità, che può essere causata da una lesione ma anche da un tumore al cervello, sembrava che Bowie avesse gli occhi di colore diverso.

Nel caso di David i suoi occhi non erano il prodotto dell'eterocromia ma di una scazzottata adolescenziale con il suo compagno di scuola, che in seguito divenne un suo collaboratore per tutta la sua vita, George Underwood, che gli provocò una grave forma di anisocoria.

The Prodigy - Il Figlio del Male: una scena con Jackson Robert Scott

Sul sito web dell'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha un punteggio di approvazione del 41% sulla base di 80 recensioni, con una valutazione media di 5,01 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "The Prodigy - Il figlio del male non offre niente di nuovo ma per i fan dell'horror in cerca di un bambino malvagio da temere potrebbe comunque valere la pena di guardarlo".