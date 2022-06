The Princess: Joey King nel trailer del film

Joey King è un'abile e valorosa principessa guerra nel trailer di The Princess, film di Le-Van Kiet in arrivo su Disney+.

Il trailer di The Princess, film in arrivo prossimamente su Disney+, anticipa le prodezze di Joey King insistendo sul fatto che non si tratta della solita dolce damigella. La sua principessa è un personaggio rivoluzionario, volitivo e abile nelle arti marziali. Nel trailer la vediamo abbattere uomini grossi e robusti in armatura ed evitare di preoccuparsi del bon ton nobiliare.

The Princess è descritto come un irriverente film d'azione ambientato in un mondo fiabesco. Joey King interpreta una giovane reale che si sente più a suo agio con una spada che con un diadema e deve salvare il suo regno da mercenari spietati. La regia del progetto è stata affidata a Le-Van Kiet.

Joey King punta a diventare un'eroina action visto che ad agosto la ritroveremo nei cinema a fianco di Brad Pitt nell'atteso Bullet Train, film incentrato su un gruppo di assassini in viaggio su un treno che affonda le radici in un romanzo giapponese. Tra i prossimi progetti dell'attrice ci sono il film Uglies, un adattamento del romanzo di Scott Westerfeld che verrà girato per Netflix, The In Between la serie A Spark of Light.

Il team della produzione di The Princess sarà composto da Neal H. Moritz di Original Film, Toby Jaffe e Derek Kolstad (John Wick), e Joey King.