The Princess: la trama e il cast del film fantasy con Joey King in onda stasera su Rai 2

Una principessa coraggiosa deve mostrare tutto il suo coraggio e la sua abilità con la spada per salvare famiglia e regno in The Princess, il film in onda stasera su Rai 2 in prima serata.

Stasera su Rai 2 in prima serata appuntamento con il film The Princess, un action/fantasy diretto nel 2022 dal regista vietnamita Le-Van Kiet, con protagonista Joey King, candidata al premio Emmy nel 2019 per la serie The Act. Ambientato in un regno fantastico, il film segue le gesta di una giovane principessa e la sua lotta per liberare se stessa, la propria famiglia e il proprio regno dalle mire di un malvagio Dominic Cooper.

La trama del film in onda giovedì 27 giugno

Una giovane principessa si oppone fermamente al proprio matrimonio con il perfido Julius, un uomo più grande di lei, crudele e spietato, che è in realtà interessato solo al trono. Le nozze rifiutate le costano caro perchè viene rinchiusa nella torre più alta del maniero di famiglia, nella speranza che, stremata dalla prigionia, possa ravvedersi e accettare quell'unione.

La ragazza è però irremovibile e a spingerla ci sono buone ragioni: se sposasse Julius il suo regno finirebbe nelle mani di mercenari senza scrupoli. Ma ancora più forte è la sua volontà di non piegarsi alla logica maschilista che vuole obbligarla a stare al fianco di un uomo che non ama.

Aiutata da pochi, fidati alleati, tra cui Linh e lo zio Khai, guerriero e consigliere reale, la giovane principessa riesce a fuggire dalla torre e si prepara a combattere per la difesa del suo regno e della sua famiglia. Mentre scappa riesce a origliare una conversazione tra Julius e la sua complice Moira: non soltanto scopre che sono amanti ma anche che sono disposti a tutto pur di prendere il potere.

Armata e derminata a salvare il suo popolo, la principessa dovrà correre rischi inimmaginabili per liberare il regno dagli usurpatori.

The Princess: il cast

Passata alla storia come la più giovane candidata al premio Emmy come migliore attrice protagonista, Joey King è la principessa senza macchia e senza paura. A prestare volto e corpo al suo antagonista, il perfido Julius, è Dominic Cooper, mentre Olga Kurylenko è la bella e oscura Moira, amante e complice di Julius. Linh è interpretata da Veronica Ngo, Ed Stoppard è il re, padre della principessa, Alex Reid è la regina.

C'è Kristofer Kamiyasu nei panni dello zio Khai, mentre Fergus O'Donnell è Kurr, fedele soldato di Julius.