The Power: Tim Robbins e Leslie Mann abbandonano la serie Amazon

Leslie Mann e Tim Robbins sono usciti dal cast di The Power, ambiziosa serie drammatica Amazon Studios basata sul romanzo di fantascienza di Naomi Alderman del 2016. La conferma arriva da EW, che ha ripreso la notizia da Deadline Hollywood. Entrambi i ruoli subiranno un recasting e saranno girati di nuovo.

Leslie Mann è Laura nel film Funny People

The Power, serie in 10 parti che è finalmente in produzione dopo un lungo ritardo a causa dell'emergenza sanitaria, è ambientata in un mondo in cui le ragazze adolescenti di tutto il mondo sviluppano il potere di fulminare le persone a piacimento. The Power conterrà personaggi e luoghi provenienti da varie parti del mondo, tra cui Londra, Seattle, Nigeria e Moldova.

Leslie Mann è entrata a far parte del progetto nell'ottobre 2019. Doveva interpretare il ruolo principale di Margot Cleary-Lopez, sindaco di Seattle descritto come vitale, affascinante e incredibilmente intelligente. È una moglie e madre di tre figli la quale scopre che il suo potere risiede nella forza invece che nell'autorità e deve fare i conti con i cambiamenti che il suo nuovo ruolo politico porterà nella sua famiglia.

Tim Robbins è stato scelto nel gennaio 2021 per interpretare il protagonista maschile Daniel Dandon, l'arrogante governatore repubblicano di Washington che è costantemente in contrasto con Margot Cleary-Lopez. Tim Robbins è subentrato dopo l'uscita di scena di Rainn Wilson, divenuto indisponibile quando il progetto è stato ritardato a causa della crisi sanitaria.

Tim Robbins a Venezia 2019: "Il teatro mi ha insegnato a tenere l'ego fuori dalla porta di casa"

The Power sarà diretto dalla vincitrice dell'Emmy Award Reed Morano (The Handmaid's Tale) e vanta un team di sceneggiatrici tutto al femminile. È prodotto da Sister con Naomi Alderman in veste di produttrice esecutiva.