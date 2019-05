The Postcard Killings, Famke Janssen affianca Jeffrey Dean Morgan, ecco la prima foto

Famke Janssen si unisce al cast di The Postcard Killings affiancando il protagonista Jeffrey Dean Morgan che è al centro della prima foto ufficiale del film.

The Postcard Killings: Jeffrey Dean Morgan nella prima foto del film

Il thriller The Postcard Killings è ispirato al romanzo scritto da James Patterson e Liza Marklund, Cartoline di morte, ed è diretto dal bosniaco Danis Tanovic.

Il protagonista è il detective di New York Jacob Kanon (Jeffrey Dean Morgan), la cui vita scivola nel caos quando scopre che la figlia è stata brutalmente assassinata a Londra. Jacob si immerge nel caso e si rende conto che ha dei punti in comune con altre morti avvenute in varie città europee. Ogni volta che è stato compiuto un omicidio, inoltre, un giornalista ha ricevuto una misteriosa cartolina. Famke Janssen interpreterà Valerie Kanon, ex moglie del detective e madre di sua figlia. Fanno parte del cast anche Denis O'Hare, Naomi Battrick, Ruairi O'Connor e Cush Jumbo.

Supernatural: l'epica reunion con Jeffrey Dean Morgan per l'episodio 300 (FOTO)!