The Postcard Killings: il trailer del film con Jeffrey Dean Morgan

The Postcard Killings, di cui è stato diffuso il primo trailer, è il nuovo film con star Jeffrey Dean Morgan e Famke Janssen tratto dall'omonimo romanzo scritto da James Patterson e Liza Marklund.

Nel video si assiste a quello che accade dopo un omicidio che spinge un padre devastato dal dolore ad andare alla ricerca della verità, scoprendo degli indizi inquietanti mentre cerca di fermare il killer e impedirgli di entrare ancora una volta in azione ispirandosi al mondo dell'arte.

Il thriller, in arrivo nei cinema americani e sul circuito di video on demand il 13 marzo, è diretto da Danis Tanovic ed è stato scritto da Andrew Stern, Ellen Furman, Liza Marklund e Tove Alsterdal.

Al centro di The Postcard Killings c'è il detective Jacob Kanon (Jeffrey Dean Morgan) colpito profondamente dall'omicidio della figlia, uccisa insieme al marito a Londra. L'uomo entra quindi in azione per scoprire quanto accaduto e l'identità del colpevole, dovendo indagare su dei casi simili, ognuno preceduto dall'invio di una cartolina a a una giornalista. Jacob dovrà però lottare contro il tempo per scoprire la verità.

Nel cast ci sono anche Famke Janssen, Cush Jumbo, Joachim Krol, Steven Mackinstosh e Denis O'Hare.