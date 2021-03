The Possession: Jeffrey Dean Morgan e gli strani eventi che accaddero sul set

Jeffrey Dean Morgan confessò, durante una puntata di un talk show americano, di aver assistito a degli strani eventi sul set di The Possession.

Durante il tour promozionale di The Possession Jeffrey Dean Morgan partecipò ad una puntata del The Late Late Show con Craig Ferguson durante la quale l'attore confessò di aver assistito a strani incidenti, avvenuti sul set, che non potevano essere spiegati razionalmente.

The Possession: Jeffrey Dean Morgan in una scena del film

Le luci del set esplosero durante le scene chiave della pellicola e, poche ore dopo l'ultimo giorno di riprese, tutti gli oggetti di scena, conservati nel caso alcune sequenze fossero incomplete, furono distrutti da un incendio che scoppiò misteriosamente dall'interno del magazzino.

Durante l'intervista l'attore dichiarò: "Cose stranissime accaddero. Vi racconterò una storia: stavo girando una scena, una delle più importanti del film, assieme alla mia co-star, quando all'improvviso le luci di scena sono esplose. Può succedere, quello che non può succedere è che esplodano 4 volte di seguito, io ho lavorato per anni nel mondo del cinema e della TV e una cosa del genere è molto, molto strana."

The Possession: Natasha Calis in una scena del film

"Come se non bastasse, e vi ricordo che ci trovavamo all'interno di uno studio blindato senza finestre, all'improvviso, e anche questa cosa è accaduta più volte, una spaventosa folata di aria geliva irrompeva nella stanza gelandoti il sangue." concluse Dean Morgan.