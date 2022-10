The People We Hate at the Wedding: le prime immagini del film, dal 18 novembre su Prime Video

Ecco le prime immagini di The People We Hate at the Wedding, la pellicola con Kristen Bell che arriverà su Prime Video il 18 novembre 2022.

Prime Video ha appena diffuso le prime immagini della nuova pellicola di Claire Scanlon: stiamo parlando di The People We Hate at the Wedding, il film basato sul libro di Grant Ginder nel cui cast figurano Allison Janney, Kristen Bell, Ben Platt, Cynthia Addai-Robinson e Dustin Milligan.

Nell'esilarante e audace commedia Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), sorella e fratello in una famiglia disfunzionale americana, insieme alla loro sempre ottimista madre (Allison Janney), sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati, Eloise (Cynthia Addai-Robinson), un'opportunità per ricongiungersi da (più o meno) adulti e imparare a volersi bene come facevano una volta.

Lo scorso luglio l'Hollywood Repoter ha confermato l'arrivo nel cast della Bell che reciterà a fianco di Platt, il quale interpreterà il fratello della Bell, e Allison Janney, che interpreterà la madre dei fratelli. I report di qualche mese fa suggerivano che nel cast figurasse anche Annie Murphy, ma la notizia non è mai stata confermata.

Oltre a The People We Hate at the Wedding e al ruolo di narratrice per il reboot di Gossip Girl, Kristen Bell sarà presto nei cinema con la commedia Queenpins, che vede nel cast Vince Vaughn.