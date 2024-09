The Penguin, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes: meglio o peggio di The Batman?

Le prime recensioni di The Penguin sono arrivate. La serie spin-off della HBO con Colin Farrell, ambientata nel mondo di The Batman, è approdata giovedì sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes e le prime reazioni sono decisamente positive.

Con un consenso del 91% da parte della critica, la serie ha ottenuto il bollino di garanzia Certified Fresh e ha anche superato il giudizio dato dalla critica al film del 2022 del regista Matt Reeves, che aveva ottenuto l'85% di recensioni positive. The Penguin farà il suo debutto su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma Now il prossimo 20 settembre.

Lo spin-off è "un magistrale esame della criminalità, contorto, inquietante e profondamente appassionante", ha scritto il critico di Variety Aramide Tinubu, che ha elogiato la performance di Farrell e il suo pesante trucco che riesce a trasformare l'attore in un aspirante boss "tanto pietoso quanto terribile". Anche su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di The Penguin.

Lauren LeFranc (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) ha creato "una delle migliori serie televisive dell'anno", secondo Glen Weldon di NPR. Nonostante sia "un'altra serie di Batman senza Batman" (dopo Gotham, Pennyworth, Batwoman e Gotham Knights), Weldon ha paragonato favorevolmente The Penguin a I Soprano, riferendosi a esso come a "un dramma psicologico travestito da film di mafia".

Il critico di Rolling Stone Alan Sepinwall non è stato in linea con gli altri pareri, avendo definito la serie "un dramma mafioso con un sacco di carneficine, ma privo di un personaggio convincente o abbastanza complesso al centro di tutto il suo caos", e Farrell nel ruolo principale "un personaggio cupo, amaro e bidimensionale, la cui perpetua capacità di superare la concorrenza diventa frustrante perché non è abbastanza profondo da dedicargli tutto questo tempo".

Christian Holub di EW ha scritto che lo spinoff di The Batman "riesce a raccontare una divertente saga criminale senza far pesare troppo l'assenza del Cavaliere Oscuro", aggiungendo che lo show "finisce comunque per cadere preda di alcune delle debolezze insite negli adattamenti di Batman... Ma anche se The Penguin raggiunge il suo obiettivo di raccontare una storia di Batman senza Batman, gli spettatori potrebbero essere lasciati a chiedersi, intorno al quinto o sesto episodio di questa serie in otto parti, 'Aspetta, perché sto guardando una serie sul Pinguino?'".