The Penguin, la showrunner smentisce una popolare teoria dei fan

Durante la messa in onda della serie su HBO e in Itala su Sky, tra i fan aveva cominciato a circolare una teoria

La showrunner di The Penguin Lauren LeFranc ha messo a tacere una teoria popolare dei fan sulla serie che si era diffusa durante la messa in onda e verso il suo finale.

I fan più attenti hanno notato alcuni oggetti sospetti nell'ufficio di Julian Rush durante l'episodio 4 di The Penguin, con quelli che sembrano essere un guanto con siringa e una maschera. Questo ha portato a ipotizzare che lo psichiatra sia in realtà Jonathan Crane, alias lo Spaventapasseri, uno dei più noti cattivi di Batman che non si vede in un film live-action dai tempi della trilogia di Christopher Nolan.

Ma, a quanto pare, Rush non è affatto Crane. "Posso dire che non è lo Spaventapasseri", ha dichiarato LeFranc a Screen Rant. Era una teoria piuttosto convincente, ma, a meno che LeFranc non stia cercando di ingannarci, dovremo accettare questa smentita. Trovate tutti gli episodi di The Penguin su Sky e in streaming sulla piattaforma Now.

A che punto è la lavorazione di The Batman 2?

Il prossimo film del Reeves-verse è stato recentemente posticipato al 2027. In occasione dei Golden Globes, Reeves ha spiegato a The Hollywood Reporter il motivo del ritardo: "Perché stiamo ancora ultimando la sceneggiatura e ci sono state tante cose in ballo. L'anno prossimo si tratterà di entrare in produzione e di far partire il film, e non vediamo l'ora".

The Batman 2, Colin Farrell conferma il suo ritorno nel sequel di Matt Reeves dopo The Penguin?

Se vi state chiedendo perché Batman non sia mai intervenuto in The Penguin, Reeves ha già spiegato anche questo. "Si tratta di un momento di grande agitazione in città, è letteralmente la settimana dopo quello che è successo", ha chiarito, riferendosi all'inondazione dell'Enigmista del primo film. "Gran parte della città è in preda alla disperazione, quindi la polizia non può arrivare dappertutto, c'è crimine ovunque, è un momento molto, molto pericoloso".

"Batman è là fuori a cercare di affrontare le conseguenze di tutto quello che è successo, di cui in qualche misura si sente responsabile", ha aggiunto il regista.