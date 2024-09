The Penguin: ecco perché il nome del protagonista è diverso rispetto ai fumetti

Nella serie The Penguin e nel film The Batman il personaggio interpretato da Colin Farrell ha un nome diverso rispetto ai fumetti e ora è stato spiegato il motivo di questa scelta.

Il produttore della serie The Penguin, con star Colin Farrell, ha spiegato il motivo per cui il nome del protagonista è diverso rispetto ai fumetti della DC.

Il personaggio, tra le pagine, è infatti conosciuto come Ozwald Cobblepot, mentre nel film diretto da Matt Reeves e nello show si chiama semplicemente Oz Cobb.

Il motivo del cambiamento

Dylan Clark, intervistato da SFX Magazine, ha ora spiegato: "Nei fumetti non hanno mai cambiato il suo nome come hanno fatto con l'Enigmista, che è passato da Edward Nigma a Edward Nashton, da un nome irreale a uno realistico, rendendo il personaggio più vicino alla realtà".

Il produttore della serie The Penguin ha aggiunto: "Abbiamo parlato molto con DC Comics e con Jim Lee. A un certo punto avevano pensato a cambiare il suo nome, ma non l'hanno mai fatto. Matt ha chiesto: 'Posso chiamare il nostro personaggio Oz Cobb?'. E Jim ha risposto: 'Assolutamente!'. Quindi abbiamo avuto la benedizione direttamente dal re stesso. Quel piccolo cambiamento ci ha permesso di avvicinarci al personaggio in modo più realistico".

Lauren LeFranc, che fa parte del team di autori e ha l'incarico di showrunner, ha quindi ricordato che Matt ha creato un nuovo canone nel suo film e lo stesso accade con la serie televisiva in arrivo sugli schermi, in Italia di Sky e NOW: "Ci sono dei personaggi che conoscete, ma in una nuova versione".

Il cognome Cobb, secondo LeFranc, sembrava maggiormente vicino a quello di un gangster.

La nuova serie

L'appuntamento per i fan della DC è stato fissato al 20 settembre sugli schermi televisivi. Gli otto episodi saranno ambientati una settimana dopo la morte del gangster di Gotham Carmine Falcone (interpretato da John Turturro nel film di Matt Reeves). A Gotham City sta per scoppiare uno scontro tra gruppi criminali mentre le strade sono allagate. Sofia Falcone (Cristin Milioti) e suo fratello Alberto (Michael Zegen) prendono le redini dell'impero del padre, mentre Oz Cobb (Colin Farrell) inizia la sua ascesa verso il potere.