The Penguin: nuovi volti nel cast della serie con protagonista Colin Farrell

Continua a crescere il cast di The Penguin, l'imminente serie spinoff di The Batman che vede come protagonista Colin Farrell. Secondo le ultime anticipazioni tre sono infatti i nuovi nomi che vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati.

Carmen Ejogo, Francois Chau e David H. Holmes, secondo quanto riportato dal sito Coming Soon, entrano dunque a far parte dello show con dei ruoli ancora sconosciuti. Intanto, accanto a Colin Farrell in The Penguin ci saranno tra gli altri Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Theo Rossi

Ambientata nel mondo di The Batman del 2022, la serie HBO Max si concentrerà sul personaggio di Oswald Cobblepot, il Pinguino, e si baserà sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger. Lo show è stato scritto da Lauren LeFranc, che funge anche da showrunner mentre i primi due episodi saranno diretti da Craig Zobel.

The Penguin sarà composta da otto episodi e avrà come produttori esecutivi Dylan Clark e Matt Reeves di The Batman, Farrell, LeFranc, Daniel Pipski, Adam Kassanand e Rafi Crohn e si presenta come un progetto congiunto tra 6th e Idaho, DC Entertainment, Dylan Clark Productions e Warner Bros. Television.