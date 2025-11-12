Colin Farrell sarà un prete in pericolo nel thriller Ordained, prodotto dai fratelli Russo

Colin Farrell sarà il protagonista di Ordained, un nuovo progetto prodotto dai fratelli Russo che sarà tratto da un fumetto pubblicato da Bad Idea, in vendita negli Stati Uniti a partire dal 10 dicembre.

Nel thriller l'attore avrà la parte di un prete, personaggio creato dall'autore Robert Venditti e dall'illustratore Trevor Harisine.

Cosa racconterà il film

Tra le pagine di Ordained si racconta la storia di Roy Craig, un prete che offre l'estrema unzione a un boss mafioso. L'uomo però sopravvive e, avendo confessato tutti i suoi crimini al religioso, decide di affidare a gangster, assassini su commissione e poliziotti corrotti il compito di ritrovarlo e ucciderlo, in modo da assicurarsi che i suoi segreti non vengano rivelati.

Padre Roy, inoltre, ha un passato violento che lo prepara per quanto sta per accadere, nonostante sia intenzionato a rispettare i Dieci Comandamenti e, in particolare, a non uccidere.

Sugar: una scena

Chi realizzerà Ordained

La sceneggiatura del film sarà firmata da Derek Kolstad, già autore di John Wick. Colin Farrell, oltre a interpretare Roy, sarà coinvolto anche in veste di produttore insieme alla sorella, Claudine, tramite la loro Chapel Place.

I fratelli Russo saranno invece produttori grazie ad AGBO e, per ora, non è stato svelato il nome del regista che si occuperà delle riprese del thriller.

L'attore irlandese tornerà quindi a lavorare a un progetto tratto da un fumetto dopo il successo ottenuto con The Batman, di cui verrà realizzato prossimamente il sequel, e della serie spinoff The Penguin.

Farrell ha già anticipato che nella seconda avventura di Bruce Wayne, nella versione interpretata da Robert Pattinson, sarà una presenza meno importante dichiarando: "Ho un ruolo ancora più piccolo in questo film, ma va bene così... Ho letto lo script dall'inizio alla fine e non posso dire molto. Ma è più profondo, più spaventoso, la posta in gioco è più alta. Sono davvero entusiasta di vederlo".