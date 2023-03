The Penguin: Colin Farrell è "mostruoso" nelle prime foto della serie HBO Max

Le foto dal set di The Penguin offrono uno sguardo ravvicinato al Pinguino di Colin Farrell, svelando qualche piccola differenza nel trucco del personaggio rispetto a The Batman.

The Penguin, la serie spinoff di The Batman per HBO Max è in lavorazione e i social media accolgono le prime foto dal set del mostruoso Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot.

Colin Farrell è stato avvistato completamente truccato e in costume sul set newyorkese di The Penguin per HBO Max.

Proprio come in The Batman, con Robert Pattinson, l'aspetto di Farrell è completamente trasformato grazie al trucco e alle protesi. Tuttavia, il suo personaggio sembra essere più grosso e pesante di quanto non fosse nel film del 2022.

Dalle foto si nota, inoltre, che indossa una nuova giacca viola, un probabile accenno alle versioni precedenti del personaggio del suo personaggio.

Pur non avendo ancora una data di uscita precisa, sembra che The Penguin arriverà su HBO Max nel 2024 ed espanderà ulteriormente l'universo di The Batman di Matt Reeves prima del suo sequel con Robert Pattinson.

Al momento, non è chiaro perché il Cobblepot di Farrell appaia leggermente diverso da come appariva nel film del 2022 e se il suo aspetto rimarrà tale nella serie, ma questo lo scopriremo più avanti.