The Penguin: Mark Strong nel cast della serie sequel di The Batman

The Penguin, sequel televisivo di The Batman, debutterà il prossimo autunno su Max e dopo i rumor che hanno cominciato a circolare nelle ultime settimane, è stato confermato l'ingresso nel cast di Mark Strong.

Sull'account Instagram del personal trainer Giacomo Farci sono state pubblicate delle immagini di Strong durante una sessione di allenamento. Nei commenti, un fan ha chiesto se l'allenamento fosse per un ruolo in The Penguin, di cui si vociferava da tempo ma che non è mai stato confermato ufficialmente.

Farci ha risposto: "Sì, ho allenato Mark per questo", confermando apparentemente il casting. Non è stato fatto alcun annuncio ufficiale sul casting, il ché lascia un po' di incertezza sul ruolo che Strong potrebbe interpretare. Si pensa interpreterà Carmine Falcone in una sequenza flashback, anche se sarebbe strano, visto che l'attore ha solo sei anni in meno di John Turturro, che ha interpretato il personaggio in The Batman.

Shazam!: una scena con Mark Strong

Strong era già apparso nel DCEU

Strong ha già fatto la sua comparsa nel DCEU. Ha interpretato, infatti, il ruolo del villain di Shazam! Dr. Thaddeus Sivana, apparendo per la prima volta nell'originale del 2019 e nel sequel del 2023 Shazam! Furia degli Dei. L'attore non era nuovo ai cinecomic, avendo interpretato il ruolo di Sinestro nel film Lanterna Verde con Ryan Reynolds, rivelatosi un flop.

Il DCEU si è chiuso con l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto, mentre i DC Studios si concentreranno sulla costruzione di una nuova serie di film e show televisivi che costituiranno il DCU. The Batman è visto come una storia DC Elseworlds senza collegamenti diretti con il DCU, quindi è possibile che Strong finisca per entrare anche in quel mondo in un altro ruolo basato sui personaggi DC.

Quando esce The Penguin?

Oltre a Farrell nel cast ci saranno anche Theo Rossi, Michael Zegen, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Clancy Brown.

The Penguin non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma arriverà in streaming su Max nell'autunno 2024.