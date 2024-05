Ben Stiller e Colin Farrell sono stati confermati come star di Belly of the Beast, diretto da Andrew Haigh

Andrew Haigh, dopo il successo ottenuto con Estranei, tornerà sul set in occasione di Belly of the Beast e i protagonisti saranno Ben Stiller e Colin Farrell.

Ben Stiller e Colin Farrell saranno i protagonisti di Belly of the Beast, il nuovo film diretto da Andrew Haigh che si ispirerà a una storia vera.

Le prime indiscrezioni riguardante il coinvolgimento nel progetto cinematografico delle due star sono iniziate nei primi mesi dell'anno e i produttori lo presenteranno al mercato del festival di Cannes.

I primi dettagli del progetto

Andrew Haigh adatterà insieme ad Alexis Jolly il libro scritto da Jerome Loving, intitolato Jack and Norman: A State-Raised Convict and the Legacy of Norman Mailer's 'The Executioner's Song.'

Al centro della trama ci sarà la storia vera dell'improbabile amicizia tra Norman Mailer, ruolo affidato a Ben Stiller, e il suo protetto, Jack Henry Abbott, parte che sarà interpretata da Colin Farrell.

Abbot riesce a ottenere la libertà vigilata dopo quasi un decennio trascorso in carcere, diventando immediatamente popolare nei circoli letterari, ma faticando con la vita all'esterno di quella realtà. Quando Mailer, creativamente frustrato e invidioso della popolarità di Jack, gli volta le spalle, Jack perde il controllo e compie un imperdonabile atto di violenza a New York sei settimane dopo il suo rilascio.

Colin e Claudine Farrell produrranno il film insieme ad Alison Rosenzweig e Michael Gaeta, , in collaborazione con Village Roadshow Pictures.

Stiller ha recentemente concluso le riprese di Nutcrackers, il nuovo film diretto da David Gordon Green. Farrell, invece, è stato protagonista del film Gli spiriti dell'isola, per cui ha conquistato un Golden Globe e numerose nomination prestigiose.