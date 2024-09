The Penguin, ecco quali villain di Batman appariranno nella serie

Manca ormai davvero poco al debutto della serie spin-off di The Batman sul piccolo schermo (in Italia su Sky e Now)

The Penguin continuerà la storia oscura e criminale iniziata in The Batman (2022) e non si limiterà a proseguire la vicenda di Oswald "Oz" Cobblepot (Colin Farrell), ma sarà anche un'espansione del mondo (e della malavita) di Gotham City rispetto a quanto visto nel film di Matt Reeves.

È la prima volta la versione di questo Batman del crimine organizzato riceve così tanta attenzione e approfondimento e, di conseguenza, alcuni personaggi classici dei fumetti dell'Uomo Pipistrello (soprattuto villain) faranno il loro debutto in un live-action mainstream sostenuto da HBO e dalla stessa Warner. Ricordiamo che lo show farà il suo debutto su Sky e in esclusiva in streaming su Now il prossimo 20 settembre.

Alberto Falcone e Sofia Falcone sono i principali personaggi di supporto di una delle storie a fumetti di Batman più conosciute di tutti i tempi: Il lungo Halloween; in The Penguin sono interpretati rispettivamente da Michael Zegen e Cristin Milioti. La Sofia Falcone della Milioti è stata una delle protagoniste principali dei trailer della serie, che l'hanno resa un'antagonista importante e un'esca per Oz. Su queste pagine la nostra recensione di The Penguin.

Chi sono Sofia e Alberto Falcone?

"Mi sono ispirata a Rosemary Kennedy, la figlia perduta dei Kennedy, che è stata rinchiusa in un manicomio", ha spiegato la showrunner/sceneggiatrice principale Lauren LeFranc. "Non è chiaro quanto fosse malata di mente o se semplicemente avesse fatto cose che ritenevano inappropriate e che mettevano in cattiva luce i Kennedy. Alla fine le fu praticata una lobotomia. È una storia molto tragica, ma ho pensato a questo riguardo a Carmine e Sofia. E se fosse arrivata dall'Arkham State Hospital? Meritava di andare ad Arkham?".

Il lungo Halloween conteneva misteri a sua volta avvolti in altri misteri dall'inizio alla fine - e una delle rivelazioni riguardava il fatto che Sofia era un'assassina chiamata "Il Boia", a causa della sua inclinazione a uccidere le sue vittime legando loro dei cappi al collo e impiccandole lei stessa (nei fumetti è raffigurata come una donna delle dimensioni di un giocatore di football). Sebbene LeFranc abbia precisato che The Penguin non è un adattamento de Il lungo Halloween, dalle anticipazioni sappiamo che il soprannome di Sofia sarà citato.

Alberto Falcone era il timido ed educato figlio di Carmine Falcone, che alla fine si rivelava essere il serial killer noto come "Holiday Killer", di cui Batman era sulle tracce da più di un anno. Alberto ha imbracciato il fucile contro i nemici del padre nella mafia di Sal Maroni, senza che nessuno abbia mai capito che fosse lui. Naturalmente, nel seguito de Il lungo Halloween, la relazione tra Dark Victory, Alberto e Sofia è giunta a un punto morto e la rivalità tra fratelli è diventata sanguinosa. The Penguin non ha mostrato apertamente come la versione di Alberto di Michael Zegen si inserirà nella storia e se la sua inclinazione per l'omicidio farà parte di questo nuova iterazione.