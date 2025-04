Lanterns: le foto di Aaron Pierre, interprete di John Stewart, sul set scatenano le critiche dei fan

Alcune foto scattate sul set della serie Lanterns hanno scatenato i commenti dei fan dei fumetti pubblicati dalla DC.

Le immagini ritraggono Aaron Pierre, interprete di John Stewart, impegnato nelle riprese di una scena d'azione.

Gli scatti al centro delle polemiche

A dare il via alle critiche sui social media sono stati alcuni elementi che non sono stati apprezzati dai fan. Aaron Pierre, durante i ciak di Lanterns, non indossa infatti la famosa tuta verde degli eroi e nemmeno l'anello che gli permette di avere degli incredibili poteri. L'interprete di John Stewart, inoltre, impugna una pistola, arma che non sembra sia stata particolarmente apprezzata da chi spera in un adattamento dei fumetti maggiormente in linea con la storia e i personaggi presenti tra le pagine.

In precedenza James Gunn aveva anticipato che il prossimo show targato DC avrà un approccio 'davvero credibile e realistico', probabilmente allontanandosi dall'uso di poteri durante i combattimenti e le indagini compiute dai protagonisti.

I dettagli della serie

La prima stagione di Lanterns sarà composta da otto episodi, prodotti da Warner Bros Television e DC Studios. Chris Mundy, impegnato anche come showrunner, è co-creatore insieme a Damon Lindelof e Tom King. James Hawes è invece coinvolto come regista e produttore esecutivo, insieme a Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov.

Nel cast ci sono anche Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jasmine Cephas Jones e Ulrich Thomsen.

Al centro della trama c'è il nuovo arrivato tra le Lanterne Verdi John Stewart (Pierre) che deve collaborare con la leggenda Jordan (Chandler). I due sono membri dei Lantern Corps, il team intergalattico che deve occuparsi di difendere il cosmo dal male utilizzando degli anelli che permettono di avere dei poteri incredibili. I poliziotti protagonisti della storia vengono così coinvolti in un mistero legato a un omicidio compiuto sulla Terra.