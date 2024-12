The Penguin 2: Matt Reeves aggiorna i fan sul possibile ritorno della serie

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha aggiornato i fan sul possibile rinnovo della serie The Penguin per la stagione 2.

Dopo la fine della messa in onda degli episodi, i fan si stanno chiedendo se verrà mai realizzata The Penguin 2, una nuova stagione della serie nata dopo il successo del film The Batman.

Ad aggiornare gli spettatori sulla possibile continuazione della storia di Oswald Cobblepot è ora il regista Matt Reeves in una nuova intervista rilasciata a Variety.

Reeves sulla possibile stagione 2 di The Penguin

Il filmmaker, parlando del futuro della serie The Penguin, ha infatti spiegato: "Sì, stiamo parlando con la showrunner Lauren LeFranc della possibilità di realizzare un'altra stagione. Quella è stata un'esperienza speciale".

Matt Reeves ha quindi aggiunto: "Mi sento semplicemente davvero fortunato. Questi personaggi non mi appartengono, appartengono al mondo. Si tratta di capire se ci si può avvicinare a loro in un modo che esprima qualcosa di personale".

Cosa racconta la serie

La serie The Penguin racconta quello che accade dopo la morte del boss criminale Carmine Falcone, quando Oswald Cobblepot, interpretato da Colin Farrell, cerca di prendere il controllo del mondo del crimine a Gotham.

Tra gli interpreti delle puntate, andate in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW, ci sono anche Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) and Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

La serie si basa sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, ed è prodotta dalla 6th Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, che con Reeves e la sua 6th Idaho ha un accordo di esclusiva.