The Patient: Steve Carell è un terapista in ostaggio di un serial killer nel trailer della serie FX

Steve Carell e Domhnall Gleeson si fronteggiano nel trailer della serie The Patient, dai creatori di The Americans.

FX ha svelato il trailer di The Patient, serie drammatica firmata dagli autori di The Americans Joe Wiseberg e Joel Fields che vede protagonisti Steve Carell e Domhnall Gleeson.

Scritta da Wiseberg e Fields, The Patient racconta la storia di uno psicoterapeuta (Steve Carell) che si ritrova prigioniero del serial killer Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che ha una richiesta inaspettata: frenare i suoi impulsi. Ma sbrogliare la mente di questo uomo e affrontare in contemporanea i suoi problemi repressi crea un percorso che si rivela pericoloso quanto la sua cattività. Alexander Strauss è infatti uno psichiatra che ha recentemente perso la moglie e deve ancora scavare nelle profondità del suo dolore e della sua perdita.

Nel cast della serie troviamo, inoltre, David Alan Grier, Linda Emond e Alex Rich. Wiseberg e Fields sono i produttori esecutivi insieme a Steve Carell, Chris Long, Caroline Moore e Victor Hsu. The Patient è una serie limitata composta in tutto da 10 episodi. Negli USA debutterà su FX on Hulu il 30 agosto.