Steve Carell nel cast del film IF, diretto e interpretato da John Krasinski

John Krasinski e Steve Carell reciteranno di nuovo insieme in IF, film che arriverà nelle sale a 10 anni di distanza dalla fine di The Office.

Steve Carell e John Krasinski, dopo The Office, reciteranno di nuovo insieme in occasione di IF, il nuovo film diretto dal creatore di A Quiet Place.

Il progetto sarà prodotto da Paramount Pictures e, per ora, non sono stati rivelati i dettagli della trama.

Il cast, davvero stellare, di IF comprende John Krasinski, impegnato dietro e davanti la macchina da presa, Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw. I nuovi arrivi nel cast, oltre a Steve Carell, comprendono Alan Kim, Cailey Fleming e Louis Gossett Jr.

L'idea alla base del film è di Krasinski, che ne ha firmato la sceneggiatura e sarà produttore esecutivo, e sul grande schermo si dovrebbe raccontare il percorso di un ragazzino per scoprire la propria immaginazione.

Reynolds sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua Maximum Effort.

If arriverà nei cinema il 17 novembre 2023 e permetterà ai fan di vedere nuovamente insieme sugli schermi Carell e Krasinski dopo la fine di The Office nel 2013.