The Pale Blue Eye, Netflix distribuirà il nuovo film con Christian Bale

Trova una dimora il nuovo film diretto da Scott Cooper e con protagonista Christian Bale, The Pale Blue Eye: ad acquistarne i diritti di distribuzione è stata infatti la piattaforma di streaming Netflix.

Annunciata solo qualche giorno fa, la terza collaborazione tra il regista di Hostiles e Out of the Furnace e l'attore Premio Oscar ci porterà nell'America del 1830, dove un noto detective e un aiutante che finirà poi col divenire uno dei più celebri scrittori di sempre, Edgar Allan Poe, dovranno indagare sulle misteriose morti che stanno avvenendo all'Accademia Militare di West Point.

Come segnala l'Hollywood Reporter, Netflix si sarebbe aggiudicato i diritti i distribuzione del film basato sull'omonimo romanzo di Louis Bayard per 55 milioni di dollari in quella che è stata definita una "situazione competitiva", sebbene non sia stato comunicato quali altri distributori avrebbero potuto soffiare l'opportunità al gigante dello streaming.

Le riprese di The Pale Blue Eye dovrebbero iniziare il prossimo autunno, una volta terminata la produzione delle due pellicole che stanno tenendo impegnato Bale al momento: il film di David O. Russell con Margot Robbie e Robert De Niro, e il quarto capitolo delle avventure del Dio del Tuono, Thor: Love and Thunder, dove interpreta il villain Gorr il Macellatore di Dei.