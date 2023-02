The Palace: Kate Winslet nella prima foto della serie HBO diretta da Stephen Frears

HBO ha diffuso la prima immagine di Kate Winslet nella serie limitata The Palace. Lo show "racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a disfarsi", come rivela la sinossi ufficiale.

The Palace: Kate Winslet nella prima foto della serie

Diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, la nuova serie è interpretata anche da Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant. Will Tracy, co-autore di Succession insieme a Frank Rich, è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner. Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart e Sarah DeLappe stanno scrivendo la serie insieme a Tracy. Winslet, Frears, Hobbs, Frank Rich e Tracey Seaward sono anche produttori esecutivi.

Anche se il personaggio interpretato da Kate Winslet non è stato ancora rivelato, nella foto la vediamo seduta a un tavolo di un lussuoso palazzo, con alle spalle una serie di bandiere. Le riprese, attualmente in corso in Austria, si sposteranno a breve in Inghilterra.