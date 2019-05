The Outsider: primo sguardo alla serie HBO tratta da Stephen King

Nel promo che contiene le novità in arrivo su Hbo spiccano le prime immagini di The Outsider, nuovo adattamento da Stephen King.

Nel presentare le novità della nuova stagione, HBO ha diffuso un teaser che contiene un primo sguardo a The Outsider, serie tv ispirata al romanzo di Stephen King del 2018. Il teaser mostra il look di Jason Bateman e Ben Mendelsohn, protagonisti della serie tv in arrivo.

The Outsider avrà in tutto dieci episodi scritti da Richard Price. Il romanzo di Stephen King racconta le vicende di Terry Maitland, allenatore della Little League e insegnate d'inglese della cittadina di Flint City, che viene accusato di aver ucciso un ragazzino di undici anni. Ha un alibi praticamente inattaccabile, eppure il ritrovamento del suo DNA sulla scena del crimine, fa sorgere dei dubbi sulla sua innocenza. Al caso lavorano un poliziotto esperto e un investigatore dai modi non ortodossi, i quali dovranno mettere in discussione tutto ciò che credono, mentre una misteriosa e insidiosa forza soprannaturale si fa strada nelle loro indagini.

Ben Mendelsohn sarà protagonista nei panni del Detective Ralph Anderson e produttore di The Outsider. La regia è stata affidata a Jason Bateman che curerà i primi due episodi, mentre la messa in onda è prevista per l'anno prossimo sul canale HBO.

Nel cast troviamo anche Cynthia Erivo nel ruolo di Holly Gibney, Bill Camp sarà l'avvocato Howie Gold, Mare Winningham è Jeannie Anderson, Paddy Considine sarà Claude Bolton e Julianne Nicholson interpreterà Mercy Maitland.

