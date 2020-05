The Outpost: il trailer del film con Scott Eastwood e Orlando Bloom

The Outpost arriverà in streaming a luglio e online è stato condiviso il trailer del film con star Scott Eastwood e Orlando Bloom.

The Outpost, in arrivo negli Stati Uniti in streaming il 3 luglio, ha ora un nuovo trailer che mostra le prime sequenze del film tratto da una storia vera.

Nel video si vedono infatti i protagonisti, membri dell'esercito, che si ritrovano alle prese con un attacco da parte dei talebani, di cui si mostrano alcuni drammatici momenti.

Il film The Outpost è tratto dal libro scritto da Jake Tapper, corrispondente di CNN, e racconta la storia di un piccolo gruppo di soldati americani che vengono assegnati a una base situata in una vallata tra le montagne dell'Afghanistan, ritrovandosi alle prese con un violento attacco coordinato. La Battaglia di Kamdesh, nel 2009, è stato uno dei momenti più drammatici della guerra afgana.

Nel cast del lungometraggio ci saranno Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Taylor John Smith, Jacob Scipio e Milo Gibson.

La regia è di Rod Laurie, mentre la sceneggiatura è firmata da Paul Tamasy ed Eric Johnson.