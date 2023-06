The Out-Laws: trailer per la commedia Netflix con Pierce Brosnan che cita James Bond

Pierce Brosnan fa un riferimento piuttosto evidente a James Bond nel trailer di The Out-Laws, nuova commedia romantica di Netflix ricca di azione.

Netflix ha diffuso il trailer di The Out-Laws, commedia romantica con protagonista Pierce Brosnan che ammicca in maniera evidente a James Bond, personaggio che ha interpretato in quattro film della saga dal 1995 al 2002.

All'inizio, il trailer di The Out-Laws presenta un personaggio imbranato ma amabile che cerca di affascinare i suoceri, difficili da accontentare. Tuttavia, la sceneggiatura di Evan Turner e Ben Zazove capovolge l'idea, ambientando la commedia romantica in un mondo fatto di rapine in banca e cospirazioni criminali internazionali.

Diretto da Tyler Spindel, il film è interpretato oltre che da Brosnan anche da Adam DeVine, Nina Dobrev, star di The Vampire Diaries, nel ruolo di Parker McDermott, Michael Rooker, visto nel franchise di Guardiani della Galassia, nel ruolo dell'agente Oldham, e Julie Hagerty e Richard Kind, rispettivamente nei panni dei genitori di Owen, Margie e Neil Browning. Blake Anderson fa la sua apparizione nel ruolo del cugino RJ, mentre la star di Scappa - Get Out, Lil Rel Howery, interpreta il collega di Owen, Tyree.

Proprio Brosnan aveva recentemente esordito nel genere cinecomic interpretando il Doctor Fate in Black Adam, ma difficilmente lo rivedremo in quel ruolo dato che il DC Universe è pronto a ripartire da zero sotto la guida di James Gunn.

Il film uscirà su Netflix il 7 luglio prossimo.