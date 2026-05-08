The Old Oak stasera su Rai 3: l’ultimo film di Ken Loach in prima visione

Il grande cinema d'autore approda in prima serata: stasera venerdì 8 maggio alle 21:20, Rai 3 trasmette in prima visione TV The Old Oak. Si tratta dell'ultima opera del maestro Ken Loach, una pellicola potente e commovente che arriva sul piccolo schermo proprio mentre il regista si appresta a festeggiare il traguardo dei novant'anni a giugno.
The Old Oak: trama del film di Ken Loach
Ambientato nel nord-est dell'Inghilterra, il film ci porta in una cittadina segnata da trent'anni di declino ininterrotto dopo la chiusura delle miniere. Al centro della storia c'è The Old Oak, l'ultimo pub rimasto e l'unico luogo pubblico dove la comunità locale può ancora ritrovarsi.
Il proprietario, TJ Ballantyne (interpretato da Dave Turner), lotta quotidianamente per tenere aperta l'attività, ma la situazione precipita quando il villaggio diventa teatro di tensioni sociali. Senza preavviso, un gruppo di rifugiati siriani viene trasferito nella località, trasformando il pub in un territorio conteso tra chi cerca accoglienza e chi vede nei nuovi arrivati una minaccia alla propria identità già fragile.
Un'amicizia oltre i pregiudizi: il legame tra TJ e Yara
Il cuore narrativo del film è l'improbabile amicizia che nasce tra TJ e Yara (l'esordiente Ebla Mari), una giovane donna siriana appassionata di fotografia che documenta la sua nuova vita con l'obiettivo.
Nonostante le ostilità delle due comunità, il legame tra i due protagonisti dà il via a un difficile ma necessario percorso di comprensione reciproca. Il film pone una domanda cruciale e attualissima: riusciranno due mondi così diversi a trovare un linguaggio comune per affrontare insieme la povertà e l'abbandono istituzionale?
Dove è stato girato The Old Oak? Le location reali nella contea di Durham
Ken Loach, fedele al suo stile neorealista, ha scelto di girare la pellicola in veri villaggi della contea di Durham, come Murton, Horden ed Easington.
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La location del pub: Il "The Old Oak" non è un set ricostruito, ma è stato ricavato da un pub in disuso a Murton, il Victoria.
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Il cast: Loach si affida ancora una volta a Dave Turner, già visto in Sorry We Missed You, affiancandogli attori non professionisti per garantire la massima autenticità sociale.
Perché non perdere The Old Oak stasera su Rai 3
Vedere The Old Oak significa assistere al testamento spirituale di un regista che ha dedicato la vita agli "ultimi". È un film che non fa sconti, ma che lascia spazio a una parola rara nel cinema contemporaneo: la speranza. Un appuntamento imperdibile per chi cerca una storia che faccia riflettere sulle contraddizioni del nostro presente.
Dove vedere The Old Oak in tv e in streaming
Il film andrà in onda stasera, venerdì 8 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 3. The Old Oak sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand , dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.