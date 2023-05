The Old Guard 2: il sequel con Charlize Theron aprirà la strada al terzo capitolo

The Old Guard 2, il sequel dell'action movie con protagonista Charlize Theron, non ha nemmeno una data d'uscita su Netflix che già il produttore parla di un terzo capitolo che con tutta probabilità verrà realizzato.

"Il finale del secondo film rimanderà a un terzo capitolo, il che mi rende molto felice", mi ha detto il produttore Marc Evans all'anteprima di The Mother, il nuovo film d'azione con Jennifer Lopez protagonista.

In The Old Guard 2, la Theron riprenderà il suo ruolo di leader di un gruppo di mercenari immortali, mentre Marwan Kenzari e Luca Marinelli torneranno nei panni della coppia gay Joe e Nicky. "La storia di Joe e Nicky sarà più approfondita", ha assicurato Evans.

Dopo i ritardi dovuti alla pandemia, le riprese del sequel, con la regia di Victoria Mahoney, sono iniziate circa un anno fa. Alla domanda se la Theron avesse un contratto anche per un terzo film, Evans ha risposto solo che "Charlize è produttrice del film e sostiene profondamente il franchise".

Come accennato, The Old Guard 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe approdare su Netflix entro l'anno.