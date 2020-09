The Office, ecco la sigla della serie suonata solo con articoli di cancelleria

Ci sono modi e modi di suonare, ma la sigla di The Office riprodotta con degli articoli di cancelleria l'avevate mai sentita? Ecco il video!

Se siete fan di The Office, non andate oltre, perché abbiamo qualcosa per voi: una fan ha ricreato la sigla della popolare comedy utilizzando solo articoli di cancelleria (e una tazza).

The Office theme tune performed on office items: pic.twitter.com/rFAyIoEiDT — Justine Stafford (@JustineStafford) August 31, 2020

Sono passati ormai 7 anni dall'ultima stagione dello show creato da Greg Daniels con protagonisti, tra gli altri, Steve Carell e John Krasinski, ma mentiremmo se dicessimo che non abbiamo ancora in testa queste note...

E a quanto pare, la "Meme Maker, Video Creator & Stand-Up Dabbler" Justine Stufford condivide i nostri sentimenti, perché su Twitter ha da poco postato questa peculiare versione della sigla di The Office... Realizzata con degli "strumenti" alquanto appropriati.

Beh, non male, vero?

Anche se forse la nostra preferita rimane ancora la Marcia Imperiale di Star Wars suonata con le calcolatrici...

E voi, che ne pensate? Quali sono le vostre sigle preferite suonate con "strumenti anticonvenzionali"?