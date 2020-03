The Office: 1000 dollari in palio per chi è disposto a guardare 15 ore della serie

Steve Carell in una scena dell'episodio Stress Relief di The Office

Il servizio televisivo americano Dish offre 1000 dollari a chi è disposto a guardare 15 ore di The Office in poco più di una settimana. L'iniziativa, per la quale è possibile iscriversi online fino al 16 marzo, è organizzata in occasione del quindicesimo anniversario della serie, andata in onda per la prima volta su NBC il 24 marzo 2005. Il vincitore, che riceverà anche altri premi tra cui un kit con gadget dello show e una tessera promozionale di Netflix, avrà il compito di guardare 15 ore di programma (circa 45 episodi su 200) nel corso di nove giorni, e nel corso dell'esperienza dovrà annotare la ricorrenza degli elementi caratteristici dello show (frasi ad effetto, gesti, movimenti di macchina), ed è invitato a commentare sui social per quanto riguarda ciò che lo convince (o meno) all'interno della serie.

Un'iniziativa simpatica per festeggiare i quindici anni della versione americana di The Office, nata nel 2005 dopo il successo del prototipo britannico ideato da Ricky Gervais e Stephen Merchant (il primo è anche apparso due volte nel remake nei panni di David Brent, lasciando intendere che le due serie siano ambientate nello stesso universo). Andata avanti per nove stagioni, fino al maggio del 2013, la serie ha consacrato Steve Carell come grande attore comico e lanciato la carriera di John Krasinski, oggi apprezzato interprete di Tom Clancy's Jack Ryan e regista di A Quiet Place - Un posto tranquillo. Anche a sette anni dalla chiusura, la sitcom continua a mietere successi: negli USA è tra i programmi più visti su Netflix, e non a caso è stato scelto come uno dei titoli di punta per il marketing di Peacock, la piattaforma streaming di NBC e Universal che debutterà in America il 15 luglio (anche se la serie in realtà arriverà sul servizio solo nel gennaio del 2021, allo scadere dell'accordo attuale con Netflix).