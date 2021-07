The Offer: Anthony Ippolito interpreterà Al Pacino nella serie sulla creazione del film Il Padrino

Nel cast della serie The Offer ci sarà anche Anthony Ippolito, ruolo a cui è stato affidato il compito di interpretare Al Pacino.

La serie realizzata per Paramount+ porterà gli spettatori nel dietro le quinte della realizzazione del film Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola.

Prima di entrare a far parte del cast di The Offer, Anthony Ippolito ha recitato per il piccolo schermo in occasione di Grand Army. Tra i film in cui ha lavorato ci sono invece Pixels, The English Teacher e Bella.

Basata sull'incredibile storia del premio Oscar e Golden Globe Albert S. Ruddy, The Offer racconta il lavoro compiuto dal produttore per portare sul grande schermo il romanzo sulla mafia scritto da Mario Puzo, Il Padrino. Il protagonista sarà l'attore Miles Teller e nel cast ci sarà anche Matthew Goode nel ruolo di Robert Evans, Dan Fogler nei panni di Francis Ford Coppola, Burn Gorman è Charles Bluhdorn, Colin Hanks è Barry Lapidus, Giovanni Ribisi che interpreta Joe Colombo, Juno Temple è Bettye McCartt, Justin Chambers è il divo Marlon Brando e Patrick Gallo interpreta Mario Puzo.

Tra gli interpreti della miniserie anche Josh Zuckerman, Meredith Garretson, Nora Arnezeder, Paul McCrane, Anthony Skordi, Jake Cannavale, James Madio, Michael Rispoli, Stephanie Koenig, Lou Ferrigno, Frank John Hughes e Danny Nucci.

The Offer racconterà quanto accaduto durante la realizzazione del film Il padrino, diretto nel 1972 da Francis Ford Coppola e interpretato da Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton e Talia Shire.

Nikki Toscano ha scritto e prodotto le dieci puntate, oltre ad avere l'incarico di showrunner. Michael Tolkin sarà inoltre coinvolto come produttore in collaborazione con il protagonista Miles Teller, Ruddy e Leslie Grief. Dexter Fletcher sarà invece regista di alcune delle puntate del progetto.

Il padrino è la migliore trilogia di sempre?