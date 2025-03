The Odyssey: una star di Shogun si unisce al cast, chi interpreterà?

Dopo il successo di Shogun, una star della serie Netflix va a ingrandire il super cast dell'Odissea di Christopher Nolan, in lavorazione in Marocco.

Un attore dell'acclamata serie Netflix Shogun è l'ultima star a unirsi al cast di The Odyssey, adattamento di Christopher Nolan dell'Odissea di Omero. Si tratta di Cosmo Jarvis, che si sarebbe già diretto sul set in Marocco, dove il film è in lavorazione.

Jarvis affiancherà Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Charlize Theron, Jon Bernthal, Himesh Patel, Elliott Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee e Corey Hawkins. La pellicola di Nolan prodotta con Emma Thomas, arriverà nei cinema nel luglio 2026.

Per quanto riguarda il ruolo affidato a Cosmo Jarvis, le teorie dei fan si sprecano. Secondo alcuni potrebbe facilmente essere una delle figure della mitologia greca che Ulisse incontra nel suo viaggio, o potrebbe incarnare uno dei tanti pretendenti di Penelope, la moglie di Ulisse che trascorre anni ad aspettare che il marito torni dalla guerra. Una manciata di pretendenti di Penelope sono descritti e nominati nel poema, e chiunque di questi sarebbe un personaggio interessante da esplorare per un attore del talento di Jarvis.

Cosmo Jarvis a torso nudo

L'amore di Nolan per gli effetti pratici

Per il momento sul film è trapelato ben poco e in molti si chiedono come Christopher Nolan adatterà un classico come l'Odissea. Quel che è certo è che il regista britannico farà largo uso di effetti pratici, che sono stati un punto fermo dei film di Nolan finora. .

Le scelte creative del regista premio Oscar hanno costi elevati. Secondo quanto riferito, il budget di The Odyssey supererebbe i 250 milioni di dollari, il che lo renderebbe il film di Nolan più costoso di sempre. L'uso da parte di Nolan di effetti pratici per la sequenza di battaglia che dovrebbe inaugurare il film anticipa ciò che potremo vedere nella scena in cui Ulisse combatte Polifemo, un ciclope gigante, impersonato da un pupazzo meccanico alto sei metri.