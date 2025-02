The Odyssey: Christopher Nolan voleva Robert Downey Jr. in un ruolo chiave

Robert Downey Jr. non farà parte del cast di The Odyssey, ma Christopher Nolan lo voleva in un ruolo davvero speciale.

Il cast di The Odyssey si preannuncia davvero stellare, ma avrebbe potuto esserlo ancora di più con la presenza della star di Oppenheimer Robert Downey Jr. in un ruolo chiave. Secondo l'insider Daniel Richtman, Nolan avrebbe offerto a Downey il ruolo di Poseidone, ma i numerosi impegni del divo gli hanno impedito di accettare.

Richtman ha scritto che Nolan "vuole rimanere estremamente fedele alla storia originale. Ed è determinato a utilizzare quanti più effetti pratici, set reali e quanto più lavoro di trucco possibile. Voleva che RDJ interpretasse Poseidone, ma è troppo impegnato con Avengers: Doomsday per realizzarlo. Ho anche sentito che Nolan ha già un'idea per il suo prossimo film dopo The Odyssey, ma è ancora molto presto. In questo momento è tutto concentrato su questo. Ma da quello che ho sentito, il prossimo sarà un'altra epopea di dimensioni enormi."

Robert Downey Jr. in una scena di Oppenheimer

Un'Odissea in lavorazione

Di recente è stata diffusa la prima foto di Matt Damon nei panni di Ulisse. Nel cast troviamo, inoltre, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Zendaya, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page e Mia Goth in ruoli non ancora resi noti. Secondo le voci Tom Holland dovrebbe interpretare il figlio di Ulisse, Telemaco.

"Il prossimo progetto di Christopher Nolan, L'Odissea, è un film epico e d'azione mitico girato in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Il film porta la saga di Omero sugli schermi cinematografici IMAX per la prima volta e uscirà nei cinema di tutto il mondo il 17 luglio 2026", ha affermato la Universal Pictures in una nota quando è stato annunciato il progetto.